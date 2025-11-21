Introduzione

All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma è stata svelata la 109^ edizione del Giro d'Italia. Come lo scorso anno in Albania, nuova partenza dall'estero, la 16^ nella storia: via in Bulgaria il prossimo 8 maggio. Tre tappe che porteranno dal Mar Nero alle montagne interne del Paese per poi arrivare alla capitale Sofia. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevederà una nuova volata a Napoli, il Blockhaus in Abruzzo, una sola cronometro tra Viareggio e Massa, i muri marchigiani, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15^ tappa, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo, dove si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio

L'ALBO D'ORO DEL GIRO D'ITALIA