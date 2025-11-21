Introduzione
L'edizione numero 81 della Vuelta sarà una delle più dure di sempre ed è stata presentata nella Salle des Étoiles del Monte-Carlo Sporting. Proprio nel Principato di Monaco inizierà la corsa il prossimo 22 agosto con una cronometro, per poi proseguire con un paio di frazioni in Francia e un'altra, complicatissima ad Andorra. Novità anche per l'arrivo: non sarà quello tradizionale nella capitale Madrid, ma nella suggestiva Alhambra di Granada, in Andalusia. La regione della Spagna meridionale sarà protagonista dominante della corsa, location delle ultime 10 tappe. Vincitore e podio si decideranno in Sierra Nevada, con i traguardi sulle salite di Penas Blancas a Estepona e sul Collado del Alguacil
22 agosto, 1^ tappa da Monaco a Monaco
Lo scorso anno la Vuelta partì dall'Italia e da Torino, nel 2026 dal Principato di Monaco con una cronometro molto breve e prevalentemente piatta. Chissà, se dovesse presentarsi al via, Filippo Ganna potrebbe togliersi la soddisfazione di indossare la maglia rossa di leader della corsa in caso di successo di tappa
- Lunghezza: 9 km
23 agosto, 2^ tappa da Monaco a Manosque
Seconda frazione e secondo Paese toccato. Da Monaco si va in Francia, con una tappa movimentata che potrebbe stimolare sia i velocisti che fughe e attacchi da lontano
- Lunghezza: 215,2 km
24 agosto, 3^ tappa da Gruissan a Font Romeu
- Lunghezza: 166,7 km
25 agosto, 4^ tappa da Andorra La Vella ad Andorra La Vella
La quarta tappa, sempre sui Pirenei, fornirà un'indicazione già significativa dello stato di forma dei candidati alla vittoria. Come lo scorso anno, torna Andorra con partenza e arrivo dalla capitale La Vella. In mezzo anche quattro GPM di cui tre di prima categoria (Port de Envalira a 2.409 metri di altitudine, Collada de Beixalis, Coll d'Ordino e Alto de la Comella)
- Lunghezza: 104,9 km
26 agosto, 5^ tappa da Falset a Roquetes
Con l'arrivo a casa, in Spagna, tirano un sospiro di sollievo i velocisti. Finalmente ci sarà un'occasione chiara per le ruote veloci, sebbene il finale possa agitare un po' le acque
- Lunghezza: 171, 1 km
27 agosto, 6^ tappa da Alcossebre a Castellon
Di nuovo una frazione con alto coefficiente di difficoltà. Non bastassero i quattro GPM disseminati in maniera omogenea sul percorso, ci sarà per la prima volta nella storia della corsa un tratto di sterrato di 3,5 km lungo l'ultima e più difficile salita, quella di Puerto El Bartolo
- Lunghezza: 176,8 km
28 agosto, 7^ tappa da Vall d'Alba ad Aramon Valdelinares
Niente relax dopo lo sterrato. La settima frazione presenta uno degli arrivi in salita della corsa. Appuntamento alla stazione sciistica di Aramon Valdelinares (1.961 metri di altitudine), sulla Sierra de Gudar, non prima di altri quattro GPM
- Lunghezza: 149,9 km
29 agosto, 8^ tappa da Pucol a Xeraco
Nuova opportunità per i velocisti, seppur con un'insidia a poco più di 20 km dal traguardo rappresentata dal Puerto de Barx (GPM di 2^ categoria)
- Lunghezza: 176,4 km
30 agosto, 9^ tappa da Villajoyosa ad Alto de Aitana
Altra frazione di estrema durezza con sei GPM distribuiti in modo equanime. Lo show è previsto nel finale, lungo l'ascesa che porterà al traguardo sull'Alto de Aitana, una delle salite più dure, non poche a dir la verità, di quest'edizione della Vuelta
- Lunghezza: 187,5 km
1 settembre, 10^ tappa da Alcaraz a Elche de la Sierra
Tappa mossa. Di sicuro i big si prenderanno una giornata libera, lasciando che siano gli amanti delle fughe a prendersi la scena. Frazione che seguirà il primo giorno di riposo della corsa
- Lunghezza: 184,5 km
2 settembre, 11^ tappa da Cartagena a Lorca
Frazione prevalentemente piatta, con l'eccezione dell'Alto del Morron de Totana a poco più di 30 km dal traguardo. Basterà per togliere il divertimento ai velocisti? Magari la lunga discesa può sollecitare fughe vincenti
- Lunghezza: 156,1 km
3 settembre, 12^ tappa da Vera a Calar Alto
Si ripropone una costante di questa Vuelta, il tappone con salite sparse lungo l'intera durata del percorso di frazione con la più temibile posta sul traguardo, stavolta a Calar Alto, all'osservatorio astronomico della Sierra de los Filabres. Uno scenario che potrebbe ricordare agli appassionati quello francese sul Mont Ventoux
- Lunghezza: 166,5 km
4 settembre, 13^ tappa da Almunecar a Loja
Altra frazione tosta e agitata, ma con le salite a debita distanza dal traguardo. Questo potrebbe agevolare fughe e attacchi da lontano
- Lunghezza: 193,2 km
5 settembre, 14^ tappa da Jaen a Sierra de la Pandera
Uno dei rumors della vigilia è stato confermato, il ritorno dell'arrivo sulla Sierra de la Pandera, un'ultima ascesa terribile
- Lunghezza: 152,7 km
6 settembre, 15^ tappa da Palma del Rio a Cordoba
La Vuelta numero 81 è un omaggio a una delle regioni più famose della Spagna, l'Andalusia, dove si correranno le ultime dieci tappe della corsa. Si toccheranno quasi tutte le sue città più importanti, compresa Cordoba, sede d'arrivo di una frazione mediamente impegnativa, che strizza ancora l'occhio a fughe e attaccanti
- Lunghezza: 181,2 km
8 settembre, 16^ tappa da Cortegana a La Rabida-Palos de la Frontera
La terza settimana, a seguito del secondo e ultimo giorno di riposo, si apre con una delle tappe più facili, preda dei velocisti, almeno di quelli rimasti ancora in gara. L'arrivo è situato nel suggestivo monastero di Santa Maria de la Rabida
- Lunghezza: 186 km
9 settembre, 17^ tappa da Dos Hermanas a Sevilla
Altra sgambata per i big e opportunità per gli sprinter, senza GPM di mezzo. Dopo Cordoba, arrivo a Siviglia, altra perla del Sud della Spagna
- Lunghezza: 189,2 km
10 settembre, 18^ tappa da Puerto Santa Maria a Jerez de la Frontera
Dopo quella inaugurale nel Principato di Monaco, una seconda cronometro che porta le bici nella terra dei motori, a Jerez de la Frontera, sede di uno dei più famosi Gran Premi del Motomondiale, in passato anche di Formula Uno
- Lunghezza: 32,5 km
11 settembre, 19^ tappa da Velez-Malaga a Penas Blancas, Estepona
Dopo riposi, volate e cronometro, si torna a salire. Inizio calmo e impennata nella parte centrale, con tre GPM raccolti in appena 50 km. Ripida discesa dopo il Puerto Verro Mojon, antipasto di un altro durissimo traguardo in salita, a Estepona, sulla salita di Penas Blancas
- Lunghezza: 205,1 km
12 settembre, 20^ tappa da La Calahorra a Collado del Alguacil
La tappa che deciderà il vincitore e il podio prevede un insolito arrivo sul Collado del Alguacil (con punte di asperità del 20%), non prima di aver affrontato un percorso con doppia scalata sull'Alto de Hazallanas. Cinque GPM per stabilire il successore di Jonas Vingegaard, sempre se il danese non si ripresenti per tentare il bis
- Lunghezza: 206,7 km
13 settembre, 21^ tappa da Granada a Granada
Dopo Cordoba e Siviglia si chiude in bellezza. L'ultima tappa per la prima volta nella storia avrà il suo epilogo a Granada, nella magnifica Alhambra. Una passerella inferiore ai 100 km con un circuito cittadino da ripetere quattro volte
- Lunghezza: 99,4 km