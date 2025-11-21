Introduzione

L'edizione numero 81 della Vuelta sarà una delle più dure di sempre ed è stata presentata nella Salle des Étoiles del Monte-Carlo Sporting. Proprio nel Principato di Monaco inizierà la corsa il prossimo 22 agosto con una cronometro, per poi proseguire con un paio di frazioni in Francia e un'altra, complicatissima ad Andorra. Novità anche per l'arrivo: non sarà quello tradizionale nella capitale Madrid, ma nella suggestiva Alhambra di Granada, in Andalusia. La regione della Spagna meridionale sarà protagonista dominante della corsa, location delle ultime 10 tappe. Vincitore e podio si decideranno in Sierra Nevada, con i traguardi sulle salite di Penas Blancas a Estepona e sul Collado del Alguacil

