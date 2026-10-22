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Tour de France donne 2027, percorso e tappe

Ciclismo

Introduzione

Non solo il Tour maschile. Al Palais des Congrès di Parigi è stata presentata anche la sesta edizione del Tour de Frances Femmes. La campionessa in carica è l'olandese Demi Vollering, mentre Elisa Longo Borghini è reduce dal terzo posto, primo podio assoluto per un'atleta italiana. Come gli uomini, anche le donne partiranno dalla Gran Bretagna ma rimanendo soltanto in Inghilterra (prevista una cronosquadre a Londra). La competizione si deciderà nelle ultime tre tappe (nove totali) con gli arrivi a La Loge des Gardes, Clermont Ferrand e soprattutto al vulcano Puy de Dome del Massiccio Centrale. 

 

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Quello che devi sapere

30 luglio, 1^ tappa: da Leeds a Manchester

  • Lunghezza: 86 km
  • Dislivello: 1400 m

1/9

31 luglio, 2^ tappa: da Manchester a Sheffield

  • Lunghezza: 154 km 
  • Dislivello: 2800 m

2/9
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1 agosto, 3^ tappa: da Londra a Londra (cronosquadre)

  • Lunghezza: 18 km
  • Dislivello: 85 m

3/9

2 agosto, tappa 4: da Le Touquet-Paris-Plage a Calais

  • Lunghezza: 123 km
  • Dislivello: 1580 m

4/9
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3 agosto, tappa 5: da Neufchatel-en-Bray a Magnanville

  • Lunghezza: 161 km 
  • Dislivello: 1940 m

5/9

4 agosto, tappa 6: da Orleans a Bourges

  • Lunghezza: 138 km
  • Dislivello: 820 m

6/9
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5 agosto, tappa 7: da Nevers a La Loge des Gardes

  • Lunghezza: 155 km
  • Dislivello: 2200 m

7/9

6 agosto, tappa 8: da La Bourboule a Clermont Ferrand

  • Lunghezza: 151 km
  • Dislivello: 3000 m

8/9
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7 agosto, tappa 9: da Clermont Ferrand a Puy de Dome

  • Lunghezza: 170 km
  • Dislivello: 3840 m

9/9
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