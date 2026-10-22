Tour de France donne 2027, percorso e tappe

Introduzione
Non solo il Tour maschile. Al Palais des Congrès di Parigi è stata presentata anche la sesta edizione del Tour de Frances Femmes. La campionessa in carica è l'olandese Demi Vollering, mentre Elisa Longo Borghini è reduce dal terzo posto, primo podio assoluto per un'atleta italiana. Come gli uomini, anche le donne partiranno dalla Gran Bretagna ma rimanendo soltanto in Inghilterra (prevista una cronosquadre a Londra). La competizione si deciderà nelle ultime tre tappe (nove totali) con gli arrivi a La Loge des Gardes, Clermont Ferrand e soprattutto al vulcano Puy de Dome del Massiccio Centrale.
IL PERCORSO DEL TOUR UOMINI - LE NUOVE MAGLIE FIRMATE DA CASTELLI
Quello che devi sapere
30 luglio, 1^ tappa: da Leeds a Manchester
- Lunghezza: 86 km
- Dislivello: 1400 m
31 luglio, 2^ tappa: da Manchester a Sheffield
- Lunghezza: 154 km
- Dislivello: 2800 m
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1 agosto, 3^ tappa: da Londra a Londra (cronosquadre)
- Lunghezza: 18 km
- Dislivello: 85 m
2 agosto, tappa 4: da Le Touquet-Paris-Plage a Calais
- Lunghezza: 123 km
- Dislivello: 1580 m
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3 agosto, tappa 5: da Neufchatel-en-Bray a Magnanville
- Lunghezza: 161 km
- Dislivello: 1940 m
4 agosto, tappa 6: da Orleans a Bourges
- Lunghezza: 138 km
- Dislivello: 820 m
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5 agosto, tappa 7: da Nevers a La Loge des Gardes
- Lunghezza: 155 km
- Dislivello: 2200 m
6 agosto, tappa 8: da La Bourboule a Clermont Ferrand
- Lunghezza: 151 km
- Dislivello: 3000 m
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7 agosto, tappa 9: da Clermont Ferrand a Puy de Dome
- Lunghezza: 170 km
- Dislivello: 3840 m
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