Tour de France 2027: le nuove maglie firmate da Castelli. FOTO
Dal 2027 le maglie del Tour de France saranno Made in Castelli, azienda italiana specializzata nell'abbigliamento tecnico per il ciclismo. Dopo il precedente tra il 1989 e il 1994, anni delle vittorie di LeMond e Indurain, nuovi campioni verranno vestiti dal marchio veneto che succede a Santini. Ecco come saranno tutte le maglie della prossima edizione della Grande Boucle, dalla gialla a quella a pois, passando per la bianca e la verde
IL PERCORSO DEL TOUR 2027 - TOUR, MAGLIE FIRMATE CASTELLI: L'INTERVISTA
- La maglia indossata dal leader della corsa, dal primo in classifica, la maglia che decreta il vincitore del Tour de France. Tadej Pogacar è stato l'ultimo ad averla conquistata, Vincenzo Nibali invece l'ultimo italiano nel 2014
- Nell'intervista rilasciata a Sky Sport Insider, il Global Brand Manager di Castelli, Steve Smith, ha rivelato alcuni dettagli della maglia gialla: un motivo esagonale che richiama la forma della Francia, una zip che nasconde i colori della bandiera francese e un elastico ispirato al profilo di una tappa della corsa
- La particolarità più evidente, stando alle parole di Smith, emergerà alla luce del sole grazie a pigmenti capaci di rendere il giallo della maglia ancora più brillante
- "Chi indosserà la maglia gialla spiccherà in mezzo a tutti gli altri. La maglia deve restare un simbolo. Per noi è il trofeo più importante del ciclismo, uno dei più importanti dello sport. Vogliamo rispettarla e non fare qualcosa che rischi di invecchiare in fretta”, sono state le parole di Smith a Sky Sport Insider
- Destinata al vincitore della classifica a punti. Nel 2025 è stata conquistata da Jonathan Milan, terzo italiano a riuscirci nella storia dopo Franco Bitossi e Alessandro Petacchi
- Destinata al miglior giovane, ossia al corridore under 25 con la miglior posizione in classifica generale. L'ultimo italiano a vincerla è stato Damiano Cunego nel 2006
- La maglia che premia il miglior scalatore, ossia il corridore che ha ottenuto più punti nei Gran Premi della Montagna previsti nella corsa. Un simbolo apprezzatissimo del Tour, forse più della stessa maglia gialla. Di sicuro la più indossata dai tifosi che riempiono le strade francesi durante le tappe. Nel 2023 è stata vinta da Giulio Ciccone, primo italiano a riuscirci dai tempi di Claudio Chiappucci (1991 e 1992)