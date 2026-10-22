Dal 2027 le maglie del Tour de France saranno Made in Castelli, azienda italiana specializzata nell'abbigliamento tecnico per il ciclismo. Dopo il precedente tra il 1989 e il 1994, anni delle vittorie di LeMond e Indurain, nuovi campioni verranno vestiti dal marchio veneto che succede a Santini. Ecco come saranno tutte le maglie della prossima edizione della Grande Boucle, dalla gialla a quella a pois, passando per la bianca e la verde

IL PERCORSO DEL TOUR 2027 - TOUR, MAGLIE FIRMATE CASTELLI: L'INTERVISTA