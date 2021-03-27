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Formula 1, la griglia di partenza del GP Bahrain a Sakhir

Formula 1

Max Verstappen ha conquistato la pole position a Sakhir, nella gara che inaugura il Mondiale 2021. Prima fila completata da Lewis Hamilton, seguito da Bottas e dalla Ferrari di Leclerc. Ottava l'altra Rossa di Sainz, 19° Mick Schumacher. Il GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

La griglia del GP del Bahrain 2021

PRIMA FILA

1  Max Verstappen (Ola/Red Bull) 

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 

 

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 

4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 

 

TERZA FILA

5 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) 

6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 

 

QUARTA FILA

7  Lando Norris (Ing/McLaren) 

8  Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) 

 

QUINTA FILA

9 Fernando Alonso (Spa/Alpine) 

10 Lance Stroll (Can/Aston Martin) 

 

SESTA FILA

11 Sergio Perez (Mes/Red Bull) 

12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)  

 

SETTIMA FILA

13 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)   

14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 

 

OTTAVA FILA

15 George Russell (Ing/Williams)

16 Esteban Ocon (Fra/Alpine)  

 

NONA FILA

17 Nicholas Latifi (Can/Williams) 

18 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

 

DECIMA FILA

19  Mick Schumacher (Ger/Haas) 

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas) 

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