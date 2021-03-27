Max Verstappen ha conquistato la pole position a Sakhir, nella gara che inaugura il Mondiale 2021. Prima fila completata da Lewis Hamilton, seguito da Bottas e dalla Ferrari di Leclerc. Ottava l'altra Rossa di Sainz, 19° Mick Schumacher. Il GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)
La griglia del GP del Bahrain 2021
PRIMA FILA
1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)
2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)
SECONDA FILA
3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)
4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
TERZA FILA
5 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)
6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)
QUARTA FILA
7 Lando Norris (Ing/McLaren)
8 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)
QUINTA FILA
9 Fernando Alonso (Spa/Alpine)
10 Lance Stroll (Can/Aston Martin)
SESTA FILA
11 Sergio Perez (Mes/Red Bull)
12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
SETTIMA FILA
13 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)
14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)
OTTAVA FILA
15 George Russell (Ing/Williams)
16 Esteban Ocon (Fra/Alpine)
NONA FILA
17 Nicholas Latifi (Can/Williams)
18 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)
DECIMA FILA
19 Mick Schumacher (Ger/Haas)
20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)