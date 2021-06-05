GP Baku, la griglia di partenza in Azerbaijan

Formula 1, la griglia di partenza del GP Baku in AzerbaijanCosi al via
Lo schieramento al via del sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Dalla pole position scatta Leclerc, in prima fila anche Hamilton. Il GP di Baku è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)
PRIMA FILA
1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
2. Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)
SECONDA FILA
3. Max Verstappen (Ola/Red Bull)
4. Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)
TERZA FILA
5. Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)
6. Lando Norris (Ing/McLaren)
QUARTA FILA
7. Sergio Perez (Mes/Red Bull)
8. Yuki Tsunoda (Jap/Alpha Tauri)
QUINTA FILA
9. Fernando Alonso (Spa/Alpine)
10. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)
SESTA FILA
11. Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)
12. Esteban Ocon (Fra/Alpine)
SETTIMA FILA
13. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)
14. Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)
OTTAVA FILA
15. George Russell (Ing/Williams)
16. Nicholas Latifi (Can/Williams)
NONA FILA
17. Mick Schumacher (Ger/Haas)
18. Nikita Mazepin (Rus/Haas)
DECIMA FILA
19. Lance Stroll (Can/Aston Martin)
20. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)