GP Baku, la griglia di partenza in Azerbaijan

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Formula 1, la griglia di partenza del GP Baku in Azerbaijan

Cosi al via
©Ansa

Lo schieramento al via del sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Dalla pole position scatta  Leclerc, in prima fila anche Hamilton. Il GP di Baku è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

BAKU, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

PRIMA FILA
1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 
2. Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 

SECONDA FILA

3. Max Verstappen (Ola/Red Bull) 

4. Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) 

TERZA FILA
5. Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) 
6. Lando Norris (Ing/McLaren) 

QUARTA FILA
7. Sergio Perez (Mes/Red Bull) 
8. Yuki Tsunoda (Jap/Alpha Tauri)

QUINTA FILA

9. Fernando Alonso (Spa/Alpine)  

10. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

SESTA FILA
11. Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)
12. Esteban Ocon (Fra/Alpine) 

SETTIMA FILA

13. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 
14. Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 

OTTAVA FILA

15. George Russell (Ing/Williams) 

16. Nicholas Latifi (Can/Williams) 

NONA FILA

17. Mick Schumacher (Ger/Haas) 

18. Nikita Mazepin (Rus/Haas)

DECIMA FILA

19. Lance Stroll (Can/Aston Martin) 

20. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 

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