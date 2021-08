Carlos Sainz quarto nel GP di Ungheria, passato nel finale da Hamilton: "Mi sono mancate le gomme nel duello con Lewis. E' stato un inizio di stagione in cui sono stato veloce, peccato perchè non abbiamo ancora avuto un weekend pulito. Lavorando torneremo ancora più competitivi".

"Alla fine mi sono mancate le gomme nel duello con Hamilton"

"Mi sono mancate le gomme alla fine con Hamilton. Ho spinto molto all'inizio dello stint con le Hard, negli ultimi 10 giri ho salvato tanta benzina e Ricciardo non ci ha dato una mano all'ultima curva con quel bloccaggio. Mancavano comunque 6-7 giri, penso che Lewis ce l'avrebbe fatta comunque - ha detto Sainz a Sky Sport -. E' stato un inizio di stagione in cui sono stato molto veloce, mi sono trovato bene con questa squadra. Non abbiamo ancora fatto dei weekend completi e puliti. Ieri per esempio ho sbagliato in qualifica, oggi è mancato solo un dettaglio per provare a vincere. Sono sicuro che lavorando tanto potremo tornare più competitivi".