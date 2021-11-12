Max 2°, Leclerc 7°: la griglia della Sprint

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Formula 1, griglia di partenza della qualifica sprint del GP Brasile

gp brasile

Lewis Hamilton 'King of speed' a Interlagos davanti a Verstappen e Bottas. Ferrari in terza fila con Sainz e in quarta con Leclerc. Sabato la Sprint e domenica gara alle 18: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

PRIMA FILA

1  Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 

2  Max Verstappen (Ola/Red Bull) 


SECONDA FILA

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 

Sergio Perez (Mes/Red Bull) 

 

TERZA FILA

Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) 

 

QUARTA FILA

7  Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

8  Lando Norris (Ing/McLaren) 

 

QUINTA FILA

9   Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 

10  Fernando Alonso (Spa/Alpine) 

 

SESTA FILA

11 Esteban Ocon (Fra/Alpine) 

12 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) 

 

SETTIMA FILA

13  Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri) 

14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 

 

OTTAVA FILA

15  Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 

16 Lance Stroll (Can/Aston Martin) 

 

NONA FILA

17 Nicholas Latifi (Can/Williams) 

18 George Russell (Ing/Williams) 

 

DECIMA FILA

19  Mick Schumacher (Ger/Haas) 

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

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