Max 2°, Leclerc 7°: la griglia della Sprint

Formula 1, griglia di partenza della qualifica sprint del GP Brasilegp brasile
Lewis Hamilton 'King of speed' a Interlagos davanti a Verstappen e Bottas. Ferrari in terza fila con Sainz e in quarta con Leclerc. Sabato la Sprint e domenica gara alle 18: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)
PRIMA FILA
1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)
2 Max Verstappen (Ola/Red Bull)
SECONDA FILA
3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)
4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)
TERZA FILA
5 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)
6 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)
QUARTA FILA
7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)
8 Lando Norris (Ing/McLaren)
QUINTA FILA
9 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)
10 Fernando Alonso (Spa/Alpine)
SESTA FILA
11 Esteban Ocon (Fra/Alpine)
12 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)
SETTIMA FILA
13 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)
14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)
OTTAVA FILA
15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
16 Lance Stroll (Can/Aston Martin)
NONA FILA
17 Nicholas Latifi (Can/Williams)
18 George Russell (Ing/Williams)
DECIMA FILA
19 Mick Schumacher (Ger/Haas)
20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)