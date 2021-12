Hamilton o Verstappen, un GP che farà la storia

La tensione c’è, nell’aria, quasi palbabile. Quanto successo a Gedda ha lasciato il segno e alla vigilia dell’ultima gara, con tutto ancora tremendamente in gioco, sono stati loro i primi a provare ad abbassare i toni e non cercare almeno verbalmente scontri. Seduti uno di fianco all’altro, divisi sono dalla coppa mondiale che solo uno di loro due domenica alzerà al cielo, non si sono quasi guardati, ma hanno cercato entrambi di togliersi di dosso un po’ di tensione e attenzione.

Pacati e quasi troppo distaccati nelle loro dichiarazioni, attenti a non abboccare a facili polemiche. Dalla parte di Hamilton, al di là del mezzo che in questo momento della stagione si è dimostrato superiore, c’è l’esperienza. E’ la quarta volta che il britannico si gioca il mondiale all’ultima gara e sa come gestire momenti come questi. Per Verstappen, a 24 anni e alla settima stagione in F1, è la prima volta. Nonostante ciò anche l’olandese si è presentato qui sereno e sorridente, molto consapevole di sé stesso e delle sue possibilità. Farà di tutto per vincere questo titolo, parole sue, ma dovrà stare anche particolarmente attento.