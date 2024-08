La Ferrari è stata in difficoltà nel venerdì di Zandvoort. Il problema meccanico di Sainz non è grave, ma non lo aiuta di sicuro, specialmente se domattina dovesse piovere. Leclerc non è mai stato a suo agio, sia nel passo gara che in simulazione qualifica. Sarà fondamentale il lavoro al simulatore. Chi sembra davvero andare forte è la McLaren... Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA, HIGHLIGHTS LIBERE