Il trionfo, di talento e di strategia, di Leclerc apre nuove prospettive per la Rossa. Gli aggiornamenti portati durante il Gp d'Italia hanno funzionato molto bene. Quelli in arrivo nelle prossime settimane tra Singapore e Baku (piste potenzialmente amiche della Ferrari) potrebbero aprire nuove, bellissime, prospettive per la lotta al titolo dei costruttori