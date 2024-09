Dentro la crisi della scuderia campione del mondo. Adrian Newey nel 2025 passerà in Aston Martin, Christian Horner ha problemi personali per vicende extra pista e Verstappen non riesce più a essere competitivo sulla sua monoposto. Il mondiali costruttori sembra un discorso tra McLaren e Ferrari, e anche quello piloti sembra più in bilico di quanto non dicano i 62 punti di vantaggio su Norris. Possibile rivoluzione in vista?