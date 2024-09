Newey-Ferrari, i perché di un matrimonio che non s'ha da fare

Adrian Newey riparte dall'Aston Martin. Dopo l'addio alla Red Bull, per il vincente ingegnere britannico ecco una nuova e affascinante sfida: portare l'Aston Martin tra le pretendenti al titolo. Sarà opertivo da metà 2025 e l'obiettivo è già fissato al 2026, quando ci sarà il cambio regolamentare, una 'zona grigia' in cui Newey sa esaltarsi come nessun altro