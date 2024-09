Giovani e talentuosi. Ollie e Franco hanno impressionato tutti gli addetti a Baku: entrambi a punti alla seconda gara in F1, tra l'altro in un circuito impegnativo come quello cittadino dell'Azerbaigian. Condividono però un destino opposto. Se Bearman è già certo di un sedile per il 2025, proprio con Haas, Colapinto ha una carriera a 'tempo determinato': il suo sedile l'anno prossimo verrà occupato da Sainz, e il suo futuro resta incerto nonostante i buoni risultati