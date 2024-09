Il parere di Roberto Chinchero sul caso che agita il Circus: "Tutto è scoppiato dopo la gara di Baku e ci sono delle immagini a supporto. La mia impressione è che la FIA sia stata presa in contropiede e in questi casi prende tempo. Però credo che debba intervenire, altrimenti vedremo a breve tutti gli avversari avere un'ala stile McLaren e magari andare oltre. È una zona grigia del regolamento da disciplinare in modo più preciso"

SINGAPORE, LA DIRETTA DELLE LIBERE