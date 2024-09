Rimasta senza Schumacher (out 6 gare per un incidente), la Ferrari mise tutte le sue ambizioni di vittoria del campionato 1999 nelle mani di Eddie Irvine, in lotta punto su punto contro Mikka Hakkinen. Durante il Gp d'Europa però, il pilota nord-irlandese buttò via la gara per colpa di un pit stop ancora oggi inspiegabile: la sua ruota posteriore destra venne smarrita dai meccanici della Rossa, facendogli perdere 28 secondi e, a posteriori, anche il Mondiale