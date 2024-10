Consentimi però di fare un salto in avanti, di passare direttamente a farti gli auguri per i tuoi…28 anni. Ma come?! Dirai: “Io ne compio 27, sei in anticipo”. Sì, è vero. Ma ho deciso di fare un undercut, come lo chiamerebbe Marc Gené, e dopo aver pescato a Monopoli una carta delle probabilità andare subito non all’arrivo ma ai 28. Con calma ti spiego perché.