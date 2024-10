La F80 presenta un nuovo volante che troverà posto nelle future auto stradali del Cavallino Rampante. Più piccolo del precedente e dalla forma stondata in alto e in basso, vede la geometria della corona ridursi per aumentare la visibilità e la sensazione di sportività della guida. L’impugnatura è stata perfezionata per aumentare il grip delle mani sul volante. Fanno il loro ritorno i tasti fisici sulle razze destra e sinistra del volante per una maggiore facilità di utilizzo e riconoscibilità al tatto dei pulsanti.