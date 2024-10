Un'altra gara spuntata sul calendario e Verstappen non accenna a perdere terreno. Lando e la McLaren contavano sul weekend di Austin per avvicinarsi alla vetta del mondiale piloti, ma la RedBull ha reagito alla grande con pochi e mirati aggiornamenti che hanno reso la macchina nuovamente ultra competitiva. Prima di dare per spacciati i 'Papaya' meglio aspettare i Gp di Messico e Brasile, ma la sensazione è che la McLaren non sia più così dominante com'era fino a un mese fa