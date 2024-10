"Siamo molto contenti. Ora il nostro obiettivo è il titolo, la strada è lunga ma è un buon inizio di questo trittico di gare": parola di Charles Leclerc, che non si nasconde. Il pilota monegasco, che a Austin ha centrato la sua ottava vittoria in Formula1, lancia la sfida a McLaren e RedBull per questo finale di stagione. Quarantotto i punti da recuperare, cinque le gare a disposizione, sedici gli anni di attesa: la Ferrari proverà a regalarsi un sogno che – se realizzato – diventerà un’impresa storica