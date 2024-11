Una qualifica così era inimmaginabilela. La griglia del GP del Brasile vede davanti a tutti Norris su McLaren. Per Lando una chance enorme (ma anche un'altra illusione..) di accorciare ulteriormente in classifica su Verstappen eliminato nel Q2 e, dopo la penalità di 5 posizioni per cambio dell’endotermico, spedito in diciassettesima posizione al via. Q1 sotto la pioggia e con una tensione altissima per la scarsa visibilità. Incidenti, nell’ordine, per Colapinto, Sainz, Alonso e Albon. Per quest’ultimo, che era secondo nel Q3, botto violentissimo e macchina distrutta. 5 bandiere rosse eguagliano il 'record' di Imola 2022. In una inusuale domenica di qualifica, infine, solo 7 macchine hanno chiuso il Q3.