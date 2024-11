In inglese si definisce 'legacy', e si può tradurre come ciò che rimane di un atleta nell'immaginario collettivo dopo il suo ritiro. A San Paolo Max ha scritto una pagina importante della sua, rimontando sotto il diluvio dal 17° posto fino al gradino più alto del podio, spegnendo una volta per tutte le ambizioni di Lando Norris. L'impresa di Verstappen, più dell'ipoteca sul quarto titolo, lo mette di diritto nell'olimpo della Formula 1, dove stanno solo le leggende dello sport