L'ufficialità è arrivata pochi giorni fa: il brasiliano sarà un nuovo pilota della Sauber nel 2025, al fianco dell'esperto Hulkenberg. Nel 2023 ha dominato in Formula3, mentre quest'anno è in corsa per vincere anche il mondiale Formula2 da esordiente. Corre nel nome di Senna, suo idolo d'infanzia nonostante la giovane età, ma si ispira a Fernando Alonso, suo agente e mentore. Talento e sicurezza di sé non gli mancano, così come a Antonelli, Bearman e Lawson, che ritroverà in griglia: il nuovo, in F1, avanza spedito