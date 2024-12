Messo in palio per la prima volta nel 1958, il titolo Costruttori ha un peso economico notevole per le squadre: nel 2023 la stima per il montepremi complessivo fu di un miliardo di dollari. Con il Patto della Concordia del 2021, al fine di garantire un maggiore equilibrio rispetto al passato, la ripartizione avviene con le seguenti percentuali: 14% per la prima, 13 per la seconda, 12 per la terza (alla Ferrari un anno fa andarono 122 milioni circa) fino al 6% dell’ultima. Sempre nel 2023, gli introiti della Ferrari aumentarono anche per il 'long-standing extra bonus', in quanto unico team da sempre presente nel Mondiale