Un ritorno al passato attende la Formula 1 nel 2025: dopo anni in cui la prima gara si è tenuta in Bahrain, il prossimo anno sarà Melbourne a dare il via alla stagione, con Sakhir relegato a quarto appuntamento del calendario. Dunque, si partirà dall’Albert Park nel weekend del 16 marzo, che segnerà anche l'esordio ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari, oltre che la prima gara in F1 per Andrea Kimi Antonelli.