GP con la Ferrari: 88

GP con la McLaren: 37

GP con la Williams: nel 2025

Ed è arrivato il momento di Carlos Sainz. Lo spagnolo è il prossimo ad aggiungersi ai due campioni del mondo a partire da questa stagione. Dopo i due anni in Renault, Sainz approda in McLaren nella stagione 2019. Il compagno di squadra è Lando Norris, con il quale nasce un grande rapporto. Sainz con il team di Woking chiude entrambe le stagioni al sesto posto in classifica, considerando che la McLaren di quegli anni non era ancora pronta per poter puntare alla vittoria.

Nel 2021, invece, Sainz approda in Ferrari. Il suo compagno di squadra è Charles Leclerc. Seppur non riesca mai a esser realmente in lotta per il titolo piloti, Sainz si dimostra essere un ottimo pilota, sotto tanti punti di vista. Lo spagnolo migliora stagione dopo stagione e nel 2022 arriva nel GP di Silverstone la sua prima vittoria in Formula 1. Da quel momento, ne conquista un'altra nel 2023 e ben due nella sua ultima stagione con la Rossa nel 2024. Ora, invece, per Sainz è tempo di iniziare una nuova avventura in Williams.