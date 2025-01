Il sette volte campione del mondo, con 40 anni appena compiuti, si appresta al debutto in Ferrari. L'attesa è tanta, così come la curiosità nel vedere come si adatterà in un team nuovo e soprattutto dal fascino come quello della Rossa. Hamilton salirà sulla Ferrari all'età di 40 anni, ma non ha mai nascosto che il suo obiettivo è quello, indipendentemente dall'età, di essere competitivo e di poter chiudere la carriera cercando di conquistare l'ottavo titolo. Da qui, in fin dei conti, nasce la scelta di lasciare Mercedes e di far affidamento sulla Ferrari. Intanto, la Scuderia è già al lavoro per il suo debutto: Hamilton dovrebbe infatti svolgere sulla Ferrari dei 'Testing of Previous Cars' nel mese di gennaio. Il debutto sulla Rossa dovrebbe avvenire tra il 20 e il 21 gennaio (anche se potrebbe cambiare in base alle condizioni climatiche) sulla pista di Fiorano, per poi proseguire negli ultimi giorni di gennaio sul circuito di Barcellona.