Introduzione

Oggi Lewis compie 40 anni e manca sempre meno al suo esordio in Ferrari. Dopo essere stati rivali in pista sin dal debutto del cammpione britannico in Formula 1, le strade tra lui e la Scuderia si incroceranno, dando così il via a una nuova era per entrambi. Hamilton poi, a Maranello ritroverà Frederic Vasseur, con il quale ha condiviso gli anni in F3 europea e GP2, ma non è l'unica sua vecchia conoscenza