Introduzione

Attraverso rendering e specifiche tecniche, la Scuderia di Maranello ha fornito le prime indicazioni sulla nuova monoposto per il Mondiale 2025, la prima di Lewis Hamilton. Oltre a una livrea (già svelata a Londra) dal rosso apparantemente più intenso e con la sorpresa del bianco al posteriore, le novità segnano un cambiamento radicale e riguardano telaio, sospensioni e design aerodinamico. La vettura sarà in pista nelle prossime ore sia con il pilota britannico che con Charles Leclerc per il primo shakedown dell'anno sulla pista di casa a Fiorano. Qui tutte le immagini e i primi dettagli tecnici della vettura.