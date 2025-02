Introduzione

Le specifiche tecniche della nuova Red Bull per il Mondiale 2025: dalla Power Unit ai freni, i dettagli della RB21 di Max Verstappen e Liam Lawson. Tutti i Gran Premi della stagione 2025 sono live e in esclusiva Sky e in streaming su NOW





LA NUOVA RED BULL - LA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY