Introduzione

Bandiera a scacchi sulle tre giornate di test. Team e piloti hanno macinato chilometri e raccolto le informazioni necessarie per arrivare preparati al primo appuntamento del Mondiale. Ma com'è andata in Bahrain? Chi ha chiuso al comando, chi ha impressionato e chi no: ecco il racconto, il bilancio e le sensazioni aspettando il primo GP del campionato in programma a Melbourne nel weekend del 14-16 marzo. Tutta la stagione 2025 in diretta esclusiva Sky e in streaming su NOW



IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI F1