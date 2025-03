Introduzione

Tre giorni che danno un assaggio ma non significano nulla. I tempi dei test sono sicuramente indicativi per le scuderie per capire a che punto sono, forse meno per spettatori e addetti ai lavori perché c’è anche chi tende a nascondersi o a manipolare le prestazioni, parola di Carlos Sainz. Tutti i Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW

IL BILANCIO DEI TEST IN BAHRAIN - IL CALENDARIO DEL MONDIALE