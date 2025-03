La gara inaugurale del Mondiale 2025 a Melbourne vede per la 4^ volta Lando Norris e Oscar Piastri partire in quest'ordine in prima fila. Nelle 3 volte precedenti, in una occasione ha vinto Norris e in una ha vinto Piastri. Per i due piloti si tratta inoltre del 47° GP assieme in McLaren, a quota 48 la c'è la coppia Senna-Berger.



Di seguito l'analisi della griglia di partenza a cura di Michele Merlino