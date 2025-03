"Il feeling con la macchina è stato buono, abbiamo vissuto una prima giornata solida", ha spiegato nel post libere Leclerc. "Abbiamo ancora margine di miglioramento nel bilanciamento, ma è una cosa comune per tutti, visto che le macchine sono nuove e dobbiamo ancora capirne i limiti. Per ora è presto per provare a trarre delle conclusioni. Avremo un'idea più chiara del ritmo di ogni scuderia soltanto nella lotta per la pole-position, che è il nostro obiettivo. È stato un buon venerdì e non vediamo l'ora di cimentarci con le qualifiche".