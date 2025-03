Questione di dettagli: di peso per Leclerc, di fondo rovinato per Hamilton. Ma il regolamento della Formula 1 parla chiaro. L'esclusione di entrambi i piloti un danno molto più grave per la reputazione che per la classifica. A Suzuka, pista molto bella ma molto tecnica, si capirà il vero valore di questa Ferrari. Il commento di Umberto Zapelloni a Sky Sport