Introduzione

Oscar Piastri scatta dalla pole a Shanghai: è il 107° poleman nella storia della F1 e il 5° australiano. Per Russell 15^ prima fila in carriera, eguagliato Jarno Trulli al 50° posto di tutti i tempi. Qui Hamilton detiene tutti i record del GP: vittorie (6), pole (6), podi (9) e giri veloci (4). Tutte le curiosità e le statistiche partendo dalla griglia di partenza. Il GP è live in diretta su Sky e in streaming su NOW

Di seguito l'analisi della griglia di partenza a cura di Michele Merlino

