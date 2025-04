Introduzione

Primo e secondo in griglia, Verstappen e Norris partiranno in quest'ordine in prima fila per la sesta volta: nei 5 precedenti, in 4 occasioni ha vinto Max mentre Lando non è mai riuscito a trionfare partendo secondo alle spalle dell'olandese. Ma il campione del mondo dovrà fare attenzione anche al pressing dell'altra monoposto Papaya di Piastri (terzo al via). Il GP del Giappone è tutto live su Sky e in streaming su NOW

Di seguito l'analisi della griglia di partenza a cura di Michele Merlino