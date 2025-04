Non è la prima volta, certo, anche perché a causa di squalifiche, problemi fisici ed altro, ci sono state molte sostituzioni precoci, pensiamo solo all’esordio di Bearman a Jeddah l'anno scorso: allora era il secondo round, ma ovviamente c'erano delle cause di forza maggiore che impedirono a Sainz di correre. In questo caso lo scenario è diverso: siamo di fronte alla sostituzione di un pilota per motivi di rendimento, sportivi, e, per un titolare, non succedeva da 30 anni.