Sullo stesso piano dell'Operation Room, c'è l'ufficio tecnico: un luogo che fa del tempo di risposta la propria forza. Piraccini: "La performance in Formula 1 è tempo, il time to race e il time to response, che significa che nel momento in cui noi riceviamo dalla pista un'informazione importante, che ci richiede una reazione, dobbiamo reagire in 'real time'. Sempre all'interno di questo building abbiamo la produzione: se esiste un problema, è in grado di reagire sia dal punto di vista progettuale sia dal punto di vista produzionale e di spedire addirittura in pista, nel giro di qualche ora, un prodotto che può risolvere il problema".