Un anno dopo la prima vittoria arrivò anche il primo titolo, sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori. In quello piloti arrivò con Sebastian Vettel. Parliamo del primo dei quattro consecutivi che il tedesco conquistò con la scuderia di Milton Keynes, in un'annata in cui arrivarono 5 vittorie e 10 podi al termine di 19 gare. 2010 che, come detto, fu anche l'anno del primo titolo costruttori targato Red Bull. Non solo il dominio con Sebastian Vettel, che chiuse con 256 punti in classifica, ma anche un ottimo rendimento dell'altra Red Bull, quella di Mark Webber che si piazzò al terzo posto in classifica con 242 punti. 498 furono alla fine i punti conquistati dalla Red Bull nel Mondiale costruttori.