Introduzione

Max e Lando partiranno per la 7^ volta in quest'ordine in prima fila. Nelle 6 volte precedenti, in 5 occasioni ha vinto l'olandese della Red Bull, mai un successo del britannico della McLaren. In Austria, nel 2024, a spuntarla invece fu Russell. Ma c'è molto di più da sapere con l'analisi che ci proietta sulla griglia di partenza del GP: alle 22 il via, live su Sky e in streaming su NOW



GUIDA TV