McLaren portò diverse novità sulla sua vettura, con l'intento di cercare di migliorare e di riscattare l'inizio di stagione non proprio semplicissimo. La scuderia di Woking aveva in testa l'obiettivo di avvicinarsi alle posizioni più alte della classifica, cercando di mettere in difficoltà la Red Bull di Max Verstappen (che aveva iniziato l'anno con 4 vittorie su 5 gare disputate). Miami, come detto, fu una tappa speciale per McLaren, soprattutto per Lando Norris. Il britannico corse infatti una super gara e vinse per la sua prima volta un GP in F1. Alle sue spalle, Max Verstappen e anche la Ferrari di Charles Leclerc.