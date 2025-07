Introduzione

Dopo la separazione con effetto immediato tra Christian Horner e la Red Bull, a prendere il timone della squadra con sede a Milton Keynes sarà Laurent Mekies. Il francese viene promosso a team principal e Ceo, dopo che nell'estate del 2023 era approdato in Racing Bulls proprio come team principal. Ma quali sono state le tappe della sua carriera? La Red Bull è solo l'ultima delle avventure in F1, dopo i capitoli Minardi, Toro Rosso, Fia e Ferrari. Da ingegnere a Ceo, qui tutto il suo percorso nel "circus"

