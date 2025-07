Introduzione

Conclusa la 12^ gara della stagione a Silverstone, è tempo di capire come sono andati i team finora. Chi è migliorato rispetto alla scorsa stagione? Chi, invece, ha presentato diverse difficoltà? Qui tutto quello che c'è da sapere con l'analisi di Matteo Bobbi. Il Mondiale torna a Spa dal 25 al 27 luglio: live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DELLA FORMULA 1