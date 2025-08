C'eravamo tanto illusi. Hamilton fa venire in mente l'Iron Man di Avengers End Game: possibile debba finire così malinconicamente? Leclerc ricorda Gary Cooper in Mezzogiorno di Fuoco: dove sono a Maranello quelli che lo dovrebbero aiutare? In totale, 0 vittorie (a parte una Sprint in Cina), 1 pole e molti fegati spappolati (dalla bile) come cantava Vasco. In compenso Vasseur è stato confermato. Goodbye and good luck, dear Fred (in inglese, vietato imparare l'italiano).