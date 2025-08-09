Sì, Max Verstappen è diventato papà. Alla vigilia del GP di Miami (1º maggio) la compagna Kelly Piquet ha partorito Lily a Montecarlo. Il campione del mondo ha saltato il media day presentandosi - con il suo jet privato - in Florida poco prima dell'unica sessione di libere: "È un momento che non potevo perdermi. Appena l'ho presa in braccio per la prima volta ho pensato 'sembra un pollo in una confezione al supermercato. Quanta pelle!", ha scherzato alla tv olandese Viaplay. I rivali hanno provato a pungerlo con un mito del paddock, evocato da Damon Hill durante la sua carriera: "Quando un pilota diventa padre perde due decimi". Ci ha pensato Alonso a 'difenderlo': "No, con Max non sarà così". E infatti Verstappen dalla nascita di Lily ha fatto subito la pole position a Miami (poi anche a Silverstone) e vinto a Imola, certamente non con la macchina più forte in griglia.