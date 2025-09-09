Introduzione

È sempre Max Verstappen. A Monza il quattro volte campione del mondo firma la vittoria e la pole più veloci della storia della Formula 1, superando anche Michael Schumacher. Record anche per Lando Norris, che strappa a Barrichello il giro più veloce in gara. Non a caso il circuito brianzolo è conosciuto come il “Tempio della velocità”, teatro di numerosi primati nel corso degli anni. Di seguito la top 10 delle vittorie, pole e giri più rapidi di sempre. Guarda il prossimo appuntamento con la F1 nel weekend di Baku dal 19 al 21 settembre LIVE su Sky e in streaming su NOW