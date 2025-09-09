Vittorie, pole e giri più veloci di sempre: nuovo record per Verstappen al GP di MonzaCLASSIFICA
Introduzione
È sempre Max Verstappen. A Monza il quattro volte campione del mondo firma la vittoria e la pole più veloci della storia della Formula 1, superando anche Michael Schumacher. Record anche per Lando Norris, che strappa a Barrichello il giro più veloce in gara. Non a caso il circuito brianzolo è conosciuto come il “Tempio della velocità”, teatro di numerosi primati nel corso degli anni. Di seguito la top 10 delle vittorie, pole e giri più rapidi di sempre. Guarda il prossimo appuntamento con la F1 nel weekend di Baku dal 19 al 21 settembre LIVE su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Le vittorie più veloci di sempre
10) Gran Premio del Belgio 1970, Pedro Rodriguez su BRM (241.300 km/h)
9) Gran Premio d’Italia 1971, Peter Gethin su BRM (242.620 km/h)
8) Gran Premio d’Italia 2017, Lewis Hamilton su Mercedes (243.626 km/h)
7) Gran Premio d’Italia 2019, Charles Leclerc su Ferrari (243.930 km/h)
6) Gran Premio d’Italia 2004, Rubens Barrichello su Ferrari (244.374 km/h)
5) Gran Premio d’Italia 2006, Michael Schumacher su Ferrari (245.814 km/h)
4) Gran Premio d’Italia 2024, Charles Leclerc su Ferrari (246.431 km/h)
3) Gran Premio d’Italia 2005, Juan Pablo Montoya su McLaren (247.096 km/h)
2) Gran Premio d’Italia 2003, Michael Schumacher su Ferrari (247.585 km/h)
- 1) Gran Premio d’Italia 2025, Max Verstappen su Red Bull (250.706 km/h)
*la classifica è dalla 10° posizione alla 1°
Le pole più veloci di sempre
- 10) Gran Premio Gran Bretagna 1985, Keke Rosberg su Williams (258.983 km/h)
- 9) Gran Premio Italia 2023, Carlos Sainz Jr su Ferrari (259.730 km/h)
- 8) Gran Premio Italia 2002, Juan Pablo Montoya su Williams (259.827 km/h)
- 7) Gran Premio Italia 2022, Charles Leclerc su Ferrari (260.161 km/h)
- 6) Gran Premio Italia 2004, Rubens Barrichello su Ferrari (260.395 km/h)
- 5) Gran Premio Italia 2024, Lando Norris su McLaren (262.896 km/h)
- 4) Gran Premio Italia 2019, Charles Leclerc su Ferrari (262.962 Km/h)
- 3) Gran Premio Italia 2018, Kimi Räikkönen su Ferrari (263.587 km/h)
- 2) Gran Premio Italia 2020, Lewis Hamilton su Mercedes (263.362 km/h)
- 1) Gran Premio d’Italia 2025, Max Verstappen su Red Bull (264.681 km/h)
*la classifica è dalla 10° alla 1° posizione
I giri più veloci di sempre
- 10) Gran Premio d'Italia 2007, Fernando Alonso su McLaren (251.653 km/h)
- 9) Gran Premio d'Italia 2020, Lewis Hamilton su Mercedes (252.033 km/h)
- 8) Gran Premio d'Italia 2006, Fernando Alonso su McLaren (252.604 km/h)
- 7) Gran Premio d'Italia 2018, Lewis Hamilton su Mercedes (252.794 km/h)
- 6) Gran Premio d'Italia 2003, Michael Schumacher su Ferrari (254.848 km/h)
- 5) Gran Premio d'Italia 2019, Lewis Hamilton su Mercedes (255.014 km/h)
- 4) Gran Premio d'Italia 2005, Kimi Räikkönen su McLaren (255.874 km/h)
- 3) Gran Premio d'Italia 2024, Lando Norris su McLaren (256.100 km/h)
- 2) Gran Premio Italia 2004, Rubens Barrichello su Ferrari (257.320 km/h)
- 1) Gran Premio Italia 2025, Lando Norris su McLaren (257.781 km/h)
*la classifica è dalla 10° alla 1° posizione