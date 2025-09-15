Esplora tutte le offerte Sky
F1, Piastri-Norris e la sfida Mondiale. Attenzione a Verstappen

Formula 1

Introduzione

Si entra nelle fasi più delicate del Mondiale di Formula 1. In quello piloti sarà duello tra i due McLaren, con Oscar Piastri avanti di 31 punti sul compagno di squadra Lando Norris. Ma attenzione all'incognita Max Verstappen. La F1 torna a Baku questo weekend: live su Sky e in streaming su NOW

 

IL CALENDARIO DEL MONDIALE

Quello che devi sapere

F1, il punto prima del weekend di Baku

  • Entranti nella seconda parte di stagione, manca sempre meno alla fine del Mondiale. L'attenzione è tutta sulla lotta per il titolo, che vede in particolare protagonisti Oscar Piastri (leader nella classifica piloti) e il suo compagno di squadra Lando Norris (secondo). Questa è la situazione a 8 gare dalla fine.
  1. Oscar Piastri (McLaren): 324 punti
  2. Lando Norris (McLaren): 293 punti
  3. Max Verstappen (Red Bull): 230 punti
  4. George Russell (Mercedes): 194 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari): 163 punti
  6. Lewis Hamilton (Ferrari): 117 punti
  7. Alexander Albon (Williams): 70 punti
  8. Kimi Antonelli (Mercedes): 66 punti
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls): 38 punti
  10. Nico Hulkenberg (Sauber): 37 punti
  11. Lance Stroll (Aston Martin): 32 punti
  12. Fernando Alonso (Aston Martin): 30 punti
  13. Esteban Ocon (Haas): 28 punti
  14. Pierre Gasly (Alpine): 20 punti
  15. Liam Lawson (Racing Bulls): 20 punti
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 punti
  17. Oliver Bearman (Haas) 16 punti
  18. Carlos Sainz (Williams): 16 punti
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull): 12 punti
  20. Franco Colapinto (Alpine): 0 punti

Norris può vincere ancora senza fare calcoli su Piastri

  • Partiamo da un presupposto: mancano ancora 8 gare e 3 sprint alla fine del Mondiale 2025 di Formula 1. Vista la situazione di classifica, Norris ha ancora la possibilità di poter vincere il titolo senza fare calcoli sul suo compagno di squadra Piastri. Come? Vincendo 6 delle 8 gare in programma, più le 3 sprint e arrivando almeno secondo negli altri due GP. Non di certo una missione facile, ma comunque una possibilità che esiste e da tenere in considerazione se si pensa in particolare allo strapotere mostrato dalla McLaren da inizio anno.

Il fattore Verstappen

  • C’è anche super Max da dover considerare. Il campione del mondo, infatti, potrebbe giocare un ruolo particolare nella lotta per il titolo. Se tutte le ultime gare (sprint comprese) dovessero infatti concludersi come a Monza, ovvero con Verstappen primo, Norris secondo e Piastri terzo, il Mondiale andrebbe nelle mani dell'australiano, che chiuderebbe con soli 4 punti di vantaggio su Norris e 8 sul pilota della Red Bull.

Il match point Costruttori a Baku

  • Intanto, con un finale di stagione ancora tutto da scrivere per la sfida tra Piastri e Norris, la McLaren ha già il primo match point a disposizione per il titolo Costruttori questo fine settimana a Baku. Affinché ciò avvenga, i Papaya dovranno avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP dell'Azerbaijan. Al momento ne hanno 337.

La classifica Costruttori

  • McLaren 617 punti
  • Ferrari 280 punti
  • Mercedes 260 punti
  • Red Bull 239 punti
  • Williams 86 punti
  • Aston Martin 62 punti
  • Racing Bulls 61 punti
  • Kick Sauber 55 punti
  • Haas 44 punti
  • Alpine 20 punti

