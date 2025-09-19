F1, Laura Villars prima donna candidata alla presidenza FIA: "Serve una nuova energia"IL PROFILO
Introduzione
Laura Villars, pilota svizzera di 28 anni e prima donna nella storia a candidarsi alla presidenza della FIA, ha annunciato la sua candidatura per le elezioni del 12 dicembre 2025, sfidando l'attuale presidente Mohammed Ben Sulayem e l'ex commissario Tim Mayer. Villars punta a una FIA più trasparente, inclusiva e innovativa, con maggiore coinvolgimento dei club e attenzione alle nuove generazioni. Così a Skysport.it: "La FIA deve tornare a essere la federazione dei club e dei titolari di licenza. Sentivo che la FIA aveva bisogno di nuova energia e di un legame più forte con i suoi club e le giovani generazioni. Invece di aspettare il cambiamento, ho deciso di assumermi la responsabilità e candidarmi"
Quello che devi sapere
Laura Villars, prima donna candidata alla guida della FIA
Si chiama Laura Villars, ha 28 anni, è una pilota svizzera e ha annunciato la propria candidatura alla presidenza della FIA per le elezioni del 12 dicembre 2025. Sfiderà l'attuale presidente Mohammed Ben Sulayem, in corsa per un secondo mandato, e l’ex commissario Tim Mayer, che ha già avviato da mesi la sua campagna e intrapreso un tour globale per raccogliere il sostegno dei club membri della federazione. Villars parte dunque con un leggero ritardo rispetto ai suoi avversari. Per essere ammessa ufficialmente alla corsa, dovrà presentare entro il 24 ottobre la propria Presidential List, con ruoli chiave come il Presidente del Senato, i Vicepresidenti per lo Sport e per la Mobilità.
Ogni candidatura, per essere validata, deve inoltre ottenere il sostegno di almeno:
sei club automobilistici
sei membri per la mobilità
sei autorità sportive
Il profilo
Ha 28 anni, è svizzera ed è una pilota. Attualmente è impegnata nella Ligier European Series con il Team Virage e vanta 58 gare disputate tra Ultimate Cup, F4 UAE, Ferrari Challenge Europe e Ligier Series. Una carriera già ricca di esperienze internazionali, ora affiancata da un'ambizione storica: guidare la massima istituzione mondiale del motorsport.
Visione e obiettivi per la nuova FIA
Contattata da Skysport.it, Laura Villars a confermato la sua candidatura alla presidenza della Fia. "Il mio programma sarà reso pubblico la prossima settimana e l’elenco dei presidenti del senato, del vice e degli adjoint sarà comunicato prima della data limite del 24 ottobre", ha detto.
Tra i punti principali:
Maggiore coinvolgimento dei club membri, attraverso consultazioni regolari e un modello di governance partecipativa.
Trasparenza nei processi decisionali e nella gestione finanziaria, per rafforzare la fiducia tra la federazione e i suoi affiliati.
Creazione del marchio "FIA Eco-Performance", con l'obiettivo di premiare le iniziative sostenibili nel motorsport e nella mobilità.
Rafforzamento del programma Women in Motorsport e istituzione di una FIA Young Leaders Academy, per dare spazio a donne e giovani talenti all’interno della federazione.
A Skysport.it: "Serve nuova energia"
- A Skysport.it ha detto: "Sentivo che la FIA aveva bisogno di nuova energia e di un legame più forte con i suoi club e le giovani generazioni. Invece di aspettare il cambiamento, ho deciso di assumermi la responsabilità e candidarmi. Sono alcuni mesi che sto costruendo questa candidatura con un team forte alle spalle".
- Con questa candidatura, Villars punta a rivoluzionare il modo in cui la FIA si relaziona con i suoi membri e con il mondo. Lanciando la sua candidatura, la svizzera ha dichiarato: "La FIA deve tornare a essere la federazione dei club e dei titolari di licenza. Credo in una governance trasparente, responsabile, inclusiva. Il motorsport ha bisogno di diversità e innovazione per continuare a ispirare le nuove generazioni".
I candidati alle prossime elezioni
- L'elezione del nuovo presidente della FIA, l'organismo di governo mondiale degli sport motoristici, si terrà il 12 dicembre 2025 durante l'Assemblea Generale della federazione, in programma a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan.
- L'attuale presidente, Mohammed Ben Sulayem, è in corsa per un secondo mandato. A sfidarlo ci saranno Laura Villars, pilota svizzera e prima donna a candidarsi nella storia della FIA, e Tim Mayer, ex commissario e steward della federazione