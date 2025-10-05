Dominio McLaren: la storia del secondo Mondiale Costruttori di fila. LA STAGIONEla stagione
Introduzione
La McLaren ha vinto il Mondiale Costruttori 2025. Con 6 gare d'anticipo, dunque, il team di Woking conquista il secondo Mondiale consecutivo, il 10° della sua storia. Qui il racconto di una stagione dominata tra vittorie, doppiette e 'Papaya Rules'
Quello che devi sapere
McLaren campione!
- Dopo il GP di Singapore, in casa McLaren può partire la festa per la vittoria del Mondiale Costruttori. Annata dominata da parte del team di Woking, che a 6 gare dal termine vanta già (oltre al titolo Costruttori appena arrivato) 12 vittorie tra Piastri e Norris, che saranno ora ancora di più i protagonisti nella classifica piloti.
Di seguito il racconto della stagione 2025, gara dopo gara.
GP Australia
- Norris 1°, Piastri 9°
- Le due McLaren partono davanti a tutti nella prima gara della stagione con Norris in pole seguito da Piastri. Il GP di Melbourne viene però caratterizzato dalla pioggia che arriva nei giri finali. I due McLaren, sempre in prima e in seconda posizione, vanno lunghi ma Norris riesce subito a rientrare in pista. Piastri ha più difficoltà e chiude il suo primo GP dell’anno al 9° posto. Vittoria invece per il britannico davanti a Verstappen e Russell.
Sprint GP Cina
- Piastri 2°, Norris 8°
- Prima mini-gara della stagione, al secondo GP dell'anno. A Shanghai non c’è storia: vittoria della Ferrari di Lewis Hamilton, con la McLaren che chiude in seconda posizione con Piastri (molto bravo nel superare a metà sprint Max Verstappen), mentre un Norris non particolarmente attivo in ottava piazza.
GP Cina
- Piastri 1°, Norris 2°
- Dopo una sprint da rivedere, il risultato nella domenica di gara è completamente diverso. Le McLaren si impongono conquistando la prima doppietta (delle tante, poi vedrete) del 2025. Piastri in partenza riesce a chiudere e a tenere la leadership su Russell, favorendo il sorpasso di Norris che si prende la seconda posizione in un GP dominato dalle due Papaya.
GP Giappone
- Norris 2°, Piastri 3°
- Max Verstappen parte dalla pole davanti a Lando Norris e Oscar Piastri. Nessuna modifica rispetto a quello che sarà l'ordine d'arrivo, con il campione del mondo della Red Bull capace di tenere dietro entrambe le McLaren con una grande prova di forza. Seconda volta in tre gare che Norris chiude davanti al suo compagno di squadra.
GP Bahrain
- Piastri 1°, Norris 3°
- Super sfida in partenza tra Oscar Piastri e George Russell (partito con gomma soft e pronto ad andare subito all'attacco), con il pilota australiano che riesce a tenere la posizione. Scatta benissimo anche Norris che, dopo una qualifica non perfetta (6°), attacca al primo giro subito Leclerc per prendersi la terza posizione. L'inglese viene penalizzato per falsa partenza e al rientro ai box è costretto a scontare 5 secondi di penalità. Dopo una safety car, arrivata per via di detriti in pista, Norris si ritrova in quinta posizione alle spalle di Leclerc (3°) e Hamilton (4°). Il potere della Papaya si vede già dalla terza gara della stagione, in cui l'inglese supera le due Rosse per salire sull'ultimo gradino del podio. Vittoria senza problemi invece di Piastri davanti a Russell.
GP Arabia Saudita
- Piastri 1°, Norris 4°
- Oscar Piastri inizia ad aumentare il suo numero di vittorie, conquistando in Arabia Saudita la seconda consecutiva, la terza su cinque gare. A Jeddah Verstappen sbaglia in partenza ma, andando lungo, riesce a tenere la prima posizione sull'australiano. Mossa che non piace ai commissari, che decidono di punire l'olandese con 5 secondi di penalità. Saranno proprio quei secondi a permettere a Piastri di superare Verstappen (che era fermo ai box) per chiudere davanti a tutti. 4°, invece, Norris.
Sprint GP Miami
- Norris 1°, Piastri 2°
- Mini-gara, la seconda della stagione dopo quella svolta in Cina e vinta da Lewis Hamilton, disputata sul bagnato e chiusa in condizioni d'asciutto. Alla partenza ottimo spunto da parte di Oscar Piastri che supera subito Antonelli. Il pilota Mercedes va lungo dopo il duello con l'australiano e permette a Norris di prendersi la seconda piazza. Dopo l'incidente di Alonso, inevitabile l'arrivo della safety car che permette a Norris di prendersi la leadership sul compagno di squadra.
GP Miami
- Piastri 1°, Norris 2°
- Nella gara della domenica, invece, è sempre doppietta McLaren ma a cambiare è l'ordine d'arrivo. Questa volta è infatti Piastri a chiudere davanti a tutti, seguito da Lando Norris. In terza posizione, Piastri è molto abile a superare Antonelli. L'australiano si mette poi a caccia di Verstappen e riesce a prendersi la leadership. L'olandese prova a resistere successivamente agli attacchi di Norrsi (3°) per tenere la seconda piazza, ma la McLaren è troppo più veloce e alla fine è costretto ad arrendersi a un'altra doppietta Papaya.
GP Imola
- Norris 2°, Piastri 3°
- Alla partenza Max Verstappen tira una staccata micidiale su Piastri (che era partito in pole) prendendosi la prima posizione. Attacco decisivo, che consegna al pilota della Red Bull la prima posizione e la vittoria del GP dell'Emilia-Romagna. Secondo Norris, terzo invece l'australiano.
GP Monaco
- Norris 1°, Piastri 3°
- Una gara che difficilmente regala spettacolo o quantomeno tanti sorpassi, Lando Norris torna a vincere e chiude davanti al padrone di casa Charles Leclerc e alla McLaren del suo compagno di squadra Piastri. Il britannico riesce a tenere la prima posizione in partenza su Leclerc, poi gestisce senza grandi problemi. Terza vittoria in stagione per Norris.
GP Spagna
- Piastri 1°, Norris 2°
- Tornano le doppiette McLaren e a vincere a Barcellona è Oscar Piastri. L'australiano chiude davanti al suo compagno di squadra Lando Norris, confermando di fatto quanto visto in qualifica. Il britannico perde in partenza la seconda piazza da Verstappen, ma poi lo strapotere del team di Woking si mette in mostra. Norris si riprende la seconda posizione e chiude alle spalle di Piastri.
GP Canada
- Piastri 4°, Norris ritirato
- E il contatto c’è! Gara molto particolare tra le due Papaya, con nessuna delle due che riesce a salire sul podio. La sfida tra Piasti e Norris si accende nel finale, quando a tre giri dal termine Norris cerca il sorpasso in rettilineo su Piastri sfruttando il DRS, ma commette un gravissimo errore di valutazione e spedisce la sua McLaren contro il muretto a bordopista. Piastri chiude 4°, ritiro ovviamente per il britannico.
GP Austria
- Norris 1°, Piastri 2°
- Dopo le scintille, ecco la doppietta. Oscar Piastri si prende subito la posizione su Charles Leclerc e sale in seconda piazza dopo la partenza. Non è però mancato il corpo a corpo tra i due, con Piastri che ha prima superato Norris prendendosi la leadership, ma ha poi subito l'immediato controsorpasso che ha permesso al britannico di vincere il GP.
GP Gran Bretagna
- Norris 1°, Piastri 2°
- A Silverstone la musica non cambia: primo Norris, poi Piastri. Verstappen parte davanti a tutti, ma viene superato dai due McLanre (con Norris che sfrutta l'errore dell'olandese). La sfida è sempre tra loro due ma l'australiano viene penalizzato di 10 secondi per infrazione in regime di safety-car. Norris ne approfitta e vince nel suo GP di casa.
Sprint GP Belgio
- Piastri 2°, Norris 3°
- Alla partenza Oscar Piastri tiene la posizione su Verstappen, che però insegue ed è in grande forma. L'olandese supera poco dopo l'australiano e allo stesso tempo Norris viene superato da Leclerc per il 3° posto. Alla fine, il britannico riesce ad avere la meglio sul monegasco della Ferrari.
GP Belgio
- Piastri 1°, Norris 2°
- Come già visto in questa stagione, nella gara lunga c’è sempre McLaren a dominare. Dopo la sospensione per pioggia, con la gara partita parecchio in ritardo rispetto a quanto programmato, Piastri è autore di una grandissima partenza e con un colpo da maestro super il suo compagno di squadra e si prende la prima posizione.
GP Ungheria
- Norris 1°, Piastri 2°
- Ancora un uno-due, questa volta però è Norris a vincere davanti al suo compagno di squadra in Ungheria. Leclerc parte dalla pole davanti alle due McLaren, con Norris che allo spegnimento dei semafori perde ben due posizioni e scende in quinta. Il britannico si ferma una sola volta ai box, mentre Leclerc e Piastri rientrano due volte. Scelta che permette a Norris di prendersi la leadership e di chiudere davanti a tutti. Secondo Piastri, autore di un bel soprasso sul pilota Ferrari (che perderà anche il podio dopo l’attacco di Russell). Per McLaren arriva la 200^ vittoria in F1.
GP Olanda
- Piastri 1°, Norris ritirato
- Oscar Piastri allunga nel Mondiale piloti grazie alla vittoria in casa di Verstappen. Gara condizionata dal ritiro di Norris a causa di un problema tecnico ("Sento odore di fumo nel cockpit", ha detto via radio) della sua McLaren. Primo problema di affidabilità per i Papaya, con Piastri che comunque chiude davanti a tutti portando a casa punti importanti (anche) per il Mondiale Costruttori.
GP Italia
- Norris 2°, Piastri 3°
- L'unico capace di creare qualche piccolo 'problema' alla McLaren è sempre Verstappen. L'olandese trionfa a Monza in una gara mai in discussione chiudendo con ben 19 secondi di vantaggio su Lando Norris. Successo di Max, ma nei Costruttori è ancora una volta il team di Woking a conquistare più punti considerando il secondo posto di Norris e il terzo di Piastri. L'australiano era riuscito a superare il suo compagno di squadra, che ha avuto un problema al pit stop, ma il team ha chiesto al 24enne di ridare la seconda posizione a Norris.
GP Baku
- Norris 7°, Piastri ritirato
- La prima chance di match point per il Mondiale Costruttori la McLaren la spreca a Baku, in un weekend per niente facile per la scuderia di Woking. Il leader della classifica piloti Piastri finisce subito a muro e chiude la sua gara in anticipo, mentre Lando Norris non va oltre alla settima posizione.
GP Singapore
- Norris 3° e Piastri 4°
- Partenza a fionda di Norris che con grande aggressività prende la posizione al compagno di squadra. Dopo 17 gare, le prime scintille tra i due. Piastri non la prende benissimo e lo fa notare via radio, ma il leader del campionato gestisce la posizione per non crearsi problemi in un finale di stagione dove la McLaren sta perdendo qualcosa dagli avversari e occorre cominciare a fare bene i calcoli
